В США оценили российскую ракету «Циркон»

Российские гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон» представляют настоящую опасность для кораблей противников в радиусе 300-400 миль (483-644 км). Об этом пишет американское издание The National Interest (TNI).

Издание отмечает, что корабли семейства «Ясень», которые могут нести 32 ракеты, будут представлять серьезную угрозу для иностранных кораблей после вооружения «Цирконами».

В марте стало известно, что российская многоцелевая атомная подводная лодка «Пермь» станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон».

«Пермь» — это многоцелевая подводная лодка четвертого поколения, построенная на предприятии «Севмаш» в Архангельской области. Эта субмарина является шестой по счету подводной лодкой в семействе «Ясень», создаваемом в рамках проектов 885/885М.

Ранее Путин оценил боеспособность гиперзвуковой ракеты «Циркон».