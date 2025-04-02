Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео огромного военного кладбища в Виннице

RG.RU: огромное военное кладбище в Виннице сняли на видео

В сети появилось видео огромного кладбища в Виннице, заполненного свежими могилами военных. Соответствующие кадры предоставила RG.RU.

«Автомобиль, из которого ведется съемка, медленно движется вдоль рядов одинаковых могил с крестами, венками и желто-голубыми флагами», — говорится в публикации.

По данным RG.RU, в могилах лежат те, кто погиб на фронте, число могил исчисляется десятками тысяч. Отличаются могилы лишь декором: совсем свежие покрыты венками, прошлогодние — накрыты синтетическим зеленым газоном. У захоронений 2022–2023 годов установлены памятники и скамейки.

5 марта сообщалось, что в сети появилось видео с огромными военными кладбищами на территории Украины. Аэросъемка, запечатлела поля захоронений: десятки тысяч могил в Харькове, Львове и Киеве. Источник, предоставивший кадры, увязал скорость «наступления» Вооруженных сил Украины с увеличением украинских кладбищ.

26 марта Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы Украины за все время боевых действий в Курской области потеряли свыше 70 тысяч бойцов.

Ранее в Крыму подожгли могилы военкора «Известий» и трех участников СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами