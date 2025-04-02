Появилось видео огромного военного кладбища в Виннице

В сети появилось видео огромного кладбища в Виннице, заполненного свежими могилами военных. Соответствующие кадры предоставила RG.RU.

«Автомобиль, из которого ведется съемка, медленно движется вдоль рядов одинаковых могил с крестами, венками и желто-голубыми флагами», — говорится в публикации.

По данным RG.RU, в могилах лежат те, кто погиб на фронте, число могил исчисляется десятками тысяч. Отличаются могилы лишь декором: совсем свежие покрыты венками, прошлогодние — накрыты синтетическим зеленым газоном. У захоронений 2022–2023 годов установлены памятники и скамейки.

5 марта сообщалось, что в сети появилось видео с огромными военными кладбищами на территории Украины. Аэросъемка, запечатлела поля захоронений: десятки тысяч могил в Харькове, Львове и Киеве. Источник, предоставивший кадры, увязал скорость «наступления» Вооруженных сил Украины с увеличением украинских кладбищ.

26 марта Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы Украины за все время боевых действий в Курской области потеряли свыше 70 тысяч бойцов.

Ранее в Крыму подожгли могилы военкора «Известий» и трех участников СВО.