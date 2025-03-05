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Появилось видео с огромными военными кладбищами на Украине

Появилось видео кладбищ в главных украинских городах: Киеве, Львове и Харькове

Аэросъемка, запечатлевшая поля захоронений на востоке Украины, показывает масштабы потерь: десятки тысяч могил в трех крупных городах. Кадры публикует Telegram-канал «Запорожский фронт».

«Что интересно: чем резвее «наступления» ВСУ, тем бодрее разрастаются погосты», — комментирует автор видеоролика, опубликованного каналом.

Сегодня канал «Северный Ветер» сообщил о приказе командования 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ расстреливать бойцов, покидающих позиции и сдающихся в плен. Это удалось выяснить из перехваченных переговоров. В одном из таких радиоперехватов слышно, как украинский командир спрашивает у солдата, расстрелял ли тот сослуживца с позывным Сварщик, который шел сдаваться в плен. Подчиненный ответил утвердительно.

3 марта Минобороны РФ сообщало, что за сутки ВСУ потеряли в Курской области более 160 бойцов и два бронетранспортера. Утром того же дня в ведомстве заявили, что украинские войска потеряли артиллерийское орудие и склад с боеприпасами на Александро-Калиновском направлении в Донецкой народной республике.

Ранее украинский пленный рассказал, что ВСУ использовали мирных жителей как живой щит.

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