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В Минобороны РФ рассказали о сбитых за сутки снарядах и беспилотниках ВСУ

МО РФ: средства ПВО за сутки сбили 177 украинских дронов и две бомбы JDAM
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток перехватили и уничтожили 177 дронов и три снаряда, выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Из заявления следует, что в зоне боевых действий были ликвидированы один снаряд от реактивной системы залпового огня «Ураган» и две авиационные бомбы JDAM. Последние производятся на территории США.

«Сбиты <...> 177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 94 — над территорией Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

2 апреля в пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что средства ПВО за ночь перехватили 93 дрона ВСУ над регионами страны. Большая часть беспилотников — 87 — была уничтожена в небе над Курской областью. Еще четыре и два летательных аппарата нейтрализовали в Ростовской и Белгородской областях соответственно.

30 марта военный корреспондент Александр Симонов опубликовал видео с российским бойцом, который с помощью переносного зенитного ракетного комплекса сбил дрон ВСУ типа «летающее крыло». На кадрах видно, что после успешной ликвидации украинского беспилотника, мужчина радостно закричал и исполнил победный танец.

Ранее российские средства ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29.

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