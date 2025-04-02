Российские войска ударили по объектам ВСУ на севере Украины

«Иди и смотри»: ВС РФ ударили по объектам ВСУ в Харьковской области

Российские войска нанесли массированные удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области на севере Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.

Источник уточнил, что армия России нанесла удары в ночь на 2 апреля, их целями стали места расположения и другие объекты украинских сил.

«В Харькове были прилеты сразу в нескольких районах города», — добавил источник.

Кроме того, взрывы фиксировались на объектах ВСУ в Купянском, Золочевском и Чугуевском районах Харьковской области. По данным источника, в настоящее время российская армия расширяет плацдарм в Харьковской области на правом берегу реки Оскол.

До этого Министерство обороны России обвинило Украину в несоблюдении моратория на удары по российским энергетическим объектам. По данным оборонного ведомства, на фоне заявлений различных представителей Украины, начиная с президента страны Владимира Зеленского, ВСУ планомерно наносят удары с применением беспилотных летательных аппаратов и артиллерийских систем по российской энергетической инфраструктуре.

Накануне в городе Таганроге Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, в результате которой были повреждены два многоэтажных жилых дома.

Как уточнила глава Таганрога Светлана Камбулова, обломки беспилотных летательных аппаратов после ночной атаки были обнаружены в четырех местах города, в том числе в районе железнодорожного переезда.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.