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Боец ВС РФ спас котенка из воронки от взрыва и оставил себе

Life.ru: мотострелок ВС РФ спас котенка от взрыва и оставил себе
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Народный фронт

Мотострелок вооруженных сил (ВС) РФ с позывным Север спас котенка во время разведывательной операции. Военный вытащил его из-под огня украинских беспилотников, сообщает Life.ru со ссылкой на Народный фронт.

Боец, как уточняется, оставил животное себе и назвал Гадя.

«‎Любую свободную минуту военный проводит в компании пушистика, а тот взамен греет своего спасителя и приятно мурчит», — говорится в материале.

25 марта сообщалось о подвиге военного, который 30 километров нес на себе раненых сослуживцев. Боец ВС РФ с позывным Юфер нес на себе двоих раненых сослуживцев под обстрелами украинской армии. Об этом RT рассказал штурмовик Дробыш.

По словам военного, в ноябре 2024 года его тяжело ранило. Долгое время штурмовик провел в блиндаже, где сам себе отрезал части ноги из-за гангрены. Эвакуация была невозможна из-за огромного количества вражеских дронов. Медикаменты мужчине скидывали с беспилотников. Боец пил воду из луж, а питался тем, что находил в блиндаже. Однажды он не ел шесть дней.

В феврале 2025 года до Дробыша добрался Юфер с напарником. Когда они несли раненого на носилках, напарник подорвался на мине-лепестке. В итоге Юферу пришлось нести на себе обоих сослуживцев.

Ранее восьмерым бойцам СВО присвоили звание «Герой Чеченской Республики».

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