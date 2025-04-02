Бойцы ВДВ российской армии ликвидировали группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке закрепиться в Курской области. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на министерство обороны России.
«Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в лесном массиве, расчеты РСЗО «Град» артиллеристов-десантников <...> точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты, уничтожив живую силу и технику противника», — рассказали бойцы ВДВ.
Как только операторы БПЛА подтвердили уничтожение противника, десантники оперативно сменили позицию и избежали ответного удара.
До этого бывший командир 53-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Козел заявил, что вторжение в Курскую область стало провалом украинской армии.
По его словам, она была бы успешной, если бы длилась не шесть месяцев, а два месяца.
Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили половину поселка Гуево в Курской области.