В МО обвинили Киев в невыполнении договоренности по отказу от ударов по энергообъектам

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды атаковали энергообъекты России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, украинские военные сбросили не менее четырех снарядов на электроподстанцию ГУП «Таврия-Энерго» в Новогорьевке Запорожской области. В результате атаки два населенных пункта Токмаковского района остались без света.

Помимо этого, удары были нанесены по комплектной трансформаторной подстанции в Смородино Белгородской области. Атака украинской стороны оставила без электроснабжения более 1,2 тыс. жителей Грайворонского района.

«Вне зависимости от своих публичных заявлений о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине, киевский режим продолжает ежедневно в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России», — говорится в сообщении.

Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что просил украинские власти отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры в РФ.

Ранее в Кремле оценили возможность отмены моратория на удары по энергетическим объектам.