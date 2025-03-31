В РФ вынесли приговор трем украинским бойцам, вторгшимся в Курскую область

Генпрокуратура: трех бойцов ВСУ осудили на 15 лет за вторжение в Курскую область

Трех украинских бойцов, вторгшихся на территорию Курской области, приговорили к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Речь идет о членах 17-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергее Стельмашенко, Владимире Дацьо и Андрее Стасюке. Против них было возбуждено уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, имевшего тяжкие последствия»).

Из заявления следует, что при рассмотрении материалов 2-й Западный окружной военный суд признал украинских солдат виновными и назначил им наказание в виде 15 лет лишения свободы каждому. При этом первые три года военные ВСУ проведут в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

«В суде установлено, что в конце сентября — начале октября 2024 года Дацьо, Стельмашенко и Стасюк, каждый в разное время, <...> вторглись на территорию Суджанского района Курской области. После этого они на автомобилях «УАЗ» и бронеавтомобилях «Казак» проследовали в направлении села Ольговка Кореневского района в целях его блокирования и осуществления террористической деятельности», — рассказали в надзорном ведомстве.

Там уточнили, что бойцы ВСУ имели при себе взрывные устройства и различные виды оружия.

Добравшись до Ольговки, украинские солдаты взяли село под контроль и начали саботировать работу местных органов власти. Более того, они запугивали мирных жителей и передавали командованию ВСУ сведения о передвижениях российских подразделений.

Впоследствии все трое были задержаны и отправлены в СИЗО.

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