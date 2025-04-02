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Стало известно о попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область на бронетехнике

«Два майора»: ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область на БТР и танке
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Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались прорваться в Краснояружский район Белгородской области на бронетехнике. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора».

Российские бойцы уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ в приграничной Сумской области Украины. Украинская армия потеряла бронемашину и бронетранспортер, танк «Геркулес» на базе Abrams получил повреждения, говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время идут бои у населенных пунктов Поповка и Демидовка в Белгородской области, украинское командование отправляет туда пехоту малыми группами.

В селе Казинка Валуйского округа украинский беспилотник ударил по «Газели», водитель получил ранение. Двое украинских военнослужащих взяты в плен, говорится в сводке канала.

До этого Telegram-канал Mash со ссылкой на источник сообщал, что ВСУ готовят нападение на село Колотиловка Белгородской области. Предполагается, что ВСУ планируют растянуть силы ВС РФ для последующих попыток продвижения на села Демидовка, Поповка и Графовка.

Ранее депутат заявил, что ВСУ зайдут в Белгородскую область только «вперед ногами».

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