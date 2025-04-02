Украинский военнопленный Юрий Неомержицкий рассказал, что заградотряды ВСУ расстреливают пытающихся отступать заключенных. Его слова передает РИА Новости.

«Пацаны эти, что с тюрьмы выпускали, что когда их на передок (передовую. — «Газета.Ru»), так при возвращении их «обнуляли». Типа: «Ни шагу назад», — поделился военнопленный.

По словам Неомержицкого, он сам не встречался с заключенными, но слышал рассказы от сослуживцев.

До этого снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным «Коваль» рассказывал, что операторы дронов Вооруженных сил Украины пытались уничтожить своих сослуживцев в населенном пункте Днепроэнергия в Донецкой народной республике.

По словам «Коваля», в ходе зачистки Днепроэнергии операторы беспилотников Вооруженных сил Украины заметили, что несколько украинских военнослужащих, находившихся в подвале, были взяты в плен российскими солдатами. После этого ВСУ начали наносить удары по подвалу с помощью дронов-камикадзе.

Ранее стало известно о присутствии заградотрядов ВСУ в Курской области.