На правобережье Днепра создали штаб взаимодействия подпольщиков

Организация «Херсонское подполье» создала на правом берегу Днепра штаб взаимодействия подпольщиков. Об этом сообщает Telegram-канал организации.
«Херсонское Сопротивление инициирует создание общего штаба взаимодействия подпольщиков», — говорится в сообщении.
Организация призвала всех, кто желает выступить против украинских властей, вступать в ряды сопротивления и выступить «единым фронтом». Штаб подпольщиков будет координировать действия отдельных людей и организаций, ведущих подрывную деятельность против Киева.
До этого Telegram-канал «Военное дело» сообщал, что истребители Воздушно-космических сил России нанесли удар по цеху Херсонского судостроительного завода.
По данным канала, помимо цеха уничтожен пункт управления дрона вместе с личным составом ВСУ.
28 марта координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что в Херсоне был нанесен удар по маршрутам поставок оружия.
Ранее на Западе заявили, что Украина смирилась с потерей части территорий.