На правобережье Днепра создали штаб взаимодействия подпольщиков

Подполье Херсона сообщило о создании штаба взаимодействия на правобережье Днепра

Организация «Херсонское подполье» создала на правом берегу Днепра штаб взаимодействия подпольщиков. Об этом сообщает Telegram-канал организации.

«Херсонское Сопротивление инициирует создание общего штаба взаимодействия подпольщиков», — говорится в сообщении.

Организация призвала всех, кто желает выступить против украинских властей, вступать в ряды сопротивления и выступить «единым фронтом». Штаб подпольщиков будет координировать действия отдельных людей и организаций, ведущих подрывную деятельность против Киева.

До этого Telegram-канал «Военное дело» сообщал, что истребители Воздушно-космических сил России нанесли удар по цеху Херсонского судостроительного завода.

По данным канала, помимо цеха уничтожен пункт управления дрона вместе с личным составом ВСУ.

28 марта координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что в Херсоне был нанесен удар по маршрутам поставок оружия.

Ранее на Западе заявили, что Украина смирилась с потерей части территорий.