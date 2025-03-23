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Военный эксперт рассказал о ситуации для ВС РФ под Купянском

Марочко: российские войска круглосуточно бьют по ВСУ под Купянском
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные круглосуточно наносят удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ), которые предпринимают попытки стабилизировать фронт под Купянском Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, российские войска улучшили свое положение в районе этого города.

«Более того, там наносятся регулярные огневые поражения 24/7. Но вместе с тем говорить о том, что мы взяли в полуохват украинскую группировку, я бы не стал. Но мы действуем в этом направлении», — заявил эксперт.

20 марта глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что Вооруженные силы России продолжают сжимать полукольцо вокруг купянской группировки ВСУ.

Он отметил, что этот участок фронта остается одним из наиболее напряженных. Несмотря на успехи ВС РФ в окружении ВСУ вокруг Купянска, украинское командование предпринимает попытки усилить свои позиции в этом районе, реагируя на активные боевые действия российской армии.

Ранее российские войска поразили военную часть ВСУ в Харькове.

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