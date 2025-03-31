Российские военные частично лишили ВСУ связи в районе Купянска

Российские бойцы поразили вышку связи с ретрансляторами в городе Купянске, расположенном в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира группы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в составе 1-й гвардейской танковой армии Вооруженных сил РФ.

По его словам, удар по заданной цели нанесли расчеты дронов «Молния-2». Речь идет об отрядах, выполняющих задачи на поле боя в составе группы «Конторы» группировки войск «Запад».

«Атаковали вышку связи с ретрансляторами в Купянске, частично лишив ВСУ (Вооруженные силы Украины. — «Газета.Ru») связи в этом районе», — уточнил источник агентства.

28 марта пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны взяли под контроль село Красное Первое в Харьковской области. Задачу выполнили подразделения группировки войск «Запад».

За день до этого глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что бойцы ВС РФ сформировали плацдарм к северу и югу от Купянска. Как он сказал, сейчас у солдат есть хорошая возможность расширить этот плацдарм на левом берегу реки Оскол, куда постепенно продвигается линия фронта.

Ранее военный эксперт оценил положение ВС РФ в районе Купянска.