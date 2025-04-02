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Власти Тайваня рассказали, сколько самолетов и кораблей НОАК приблизились к острову за сутки

МО Тайваня: за сутки к острову приблизились 76 самолетов и 15 кораблей НОАК
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Walid Berrazeg/Keystone Press Agency/Global Look Press

За минувшие сутки к Тайваню приблизились 76 самолетов и 15 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает Минобороны острова в соцсети X.

«До 6 утра (01:00 мск) сегодня была обнаружена деятельность 76 самолетов НОАК, 15 кораблей НОАК, а также четырех служебных кораблей вокруг Тайваня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще 37 самолетов НОАК пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в северную, центральную, юго-западную и восточную зоны ПВО острова.

До этого китайские военные начали комплексные учения вокруг Тайваня. Об этом рассказал представитель Восточной зоны боевого командования
Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

Китайский военный отметил, что НОАК направила сухопутные войска, военно-морские силы, военно-воздушные силы, ракетные и другие войска для организации подхода кораблей и авиации к Тайваню с разных направлений.

По словам представителя НОАК, законные и необходимые действия КНР являются строгим предупреждением и мощным сдерживанием сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня.

Ранее американская разведка сообщила, что Китай наращивает военный потенциал на случай конфликта с США из-за Тайваня.

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