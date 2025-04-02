Боец ВСУ снял на камеру попытку сбить российский дрон

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) снял на камеру попытку сбить российский дрон. Об этом сообщает РИА Новости.

Кадры боя были обнаружены на поле боя.

«На отбитых у противника позициях был обнаружен мобильный телефон, предположительно, принадлежавший погибшему иностранному наемнику, воевавшему в рядах ВСУ», — рассказали источники агентства.

Каким образом украинские бойцы отражают атаку российских беспилотников на видео, не уточняется.

До этого появилось видео рукопашной схватки российского танкиста и бойца ВСУ.

На видео можно заметить, как российский военнослужащий бежит через село к одному из разрушенных зданий, где встречает бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). В следующей сцене мужчина с автоматом ведет украинского военного по дороге.

По словам солдата, украинский военный, оснащенный автоматом, взял его в прицел и задал вопрос о дальнейших действиях по рации. Россиянин отвлек внимание противника, бросив кирпич, приблизился к бойцу и бросился в рукопашную схватку. Позже обезвреженный украинец был доставлен в распоряжение войск России.

Ранее «Военный осведомитель» опубликовал видео с запутавшимся в сети дроном ВСУ.