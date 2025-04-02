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Боец ВСУ снял на камеру попытку сбить российский дрон

РИА Новости: боец ВСУ снял на камеру попытку сбить российский дрон
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Inna Varenytsia/Reuters

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) снял на камеру попытку сбить российский дрон. Об этом сообщает РИА Новости.

Кадры боя были обнаружены на поле боя.

«На отбитых у противника позициях был обнаружен мобильный телефон, предположительно, принадлежавший погибшему иностранному наемнику, воевавшему в рядах ВСУ», — рассказали источники агентства.

Каким образом украинские бойцы отражают атаку российских беспилотников на видео, не уточняется.

До этого появилось видео рукопашной схватки российского танкиста и бойца ВСУ.

На видео можно заметить, как российский военнослужащий бежит через село к одному из разрушенных зданий, где встречает бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). В следующей сцене мужчина с автоматом ведет украинского военного по дороге.

По словам солдата, украинский военный, оснащенный автоматом, взял его в прицел и задал вопрос о дальнейших действиях по рации. Россиянин отвлек внимание противника, бросив кирпич, приблизился к бойцу и бросился в рукопашную схватку. Позже обезвреженный украинец был доставлен в распоряжение войск России.

Ранее «Военный осведомитель» опубликовал видео с запутавшимся в сети дроном ВСУ.

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