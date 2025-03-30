Российские военнослужащие сняли на видео способ защиты от беспилотников ВСУ

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины застрял в защитной сети и не смог активировать боеприпас. Соответствующую видеозапись опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Попалась рыбка», — прокомментировал автор видео на фоне писка работающих моторов.

Как сообщали «Известия», сети, которые устанавливают вдоль основных дорог в зоне российско-украинского конфликта, стали эффективным средством защиты техники и личного состава от дронов-камикадзе. По словам начальника штаба специального инженерно-саперного отряда имени генерала Карбышева с позывным «Аристокл», сети над дорогами применялись во времена Финской войны. Тогда их устанавливали для защиты от советских истребителей. «Аристокл» утверждает, что сегодня сети являются самым эффективным средством против дронов.

В ноябре прошлого года стало известно, что российские ученые создали инновационную систему для защиты различных объектов при атаке ударных БПЛА самолетного типа. Речь идет о тросово-сетчатой системе для защиты важной инфраструктуры от растущей угрозы, связанной с применением беспилотников в различных сферах. Инновационная разработка уже прошла успешные испытания на полигоне в Подмосковье, в ходе которых показала высокую эффективность и надежность. Система способна выдерживать нагрузку бетонного блока весом в несколько тонн.

Ранее в России создали устройство для защиты автомобилей от дронов.