В Одессе на юге Украины произошли взрывы. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«О взрывах в Одессе сообщают местные паблики», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:22 по московскому времени.

Какие-либо подробности не приводятся.

22 марта бразильский аналитик Лукас Лейроз в своей статье для итальянской газеты L'AntiDiplomatico заявил, что взятие Одессы должно стать главной стратегической задачей для России. По его мнению, Одесса стала символом неспособности Киева защитить своих граждан и имеет важное историческое значение в контексте специальной военной операции на Украине. Автор подчеркивает, что взятие Одессы под контроль российской армии станет важным шагом на пути к искоренению националистического экстремизма.

До этого газета The New York Times писала, что в Киеве обеспокоены тем, что США, развивая контакты с Россией и обсуждая урегулирование конфликта на Украине, могут поддержать вхождение других частей Украины в состав России, включая порт Одесса.

Ранее власти Украины прокомментировали сообщения о передаче порта Одессы России.