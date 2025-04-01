Два дома в Таганроге повреждены при налете дронов

Слюсарь: при налете дронов пострадали две многоэтажки в Таганроге

При налете дронов были повреждены два многоэтажных жилых дома в Таганроге. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Пострадавшие здания расположены на улице Лизы Чайкиной. Какие именно повреждения они получили, не уточняется. О пострадавших информации также нет.

По данным местных пабликов, на месте происшествия возник пожар.

23 марта в Астраханской области обломки дрона повредили здание и автомобиль.

Утром 23 марта пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что в течение ночи над регионами страны были уничтожены 59 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 29 — перехватили в воздушном пространстве Ростовской области.

18 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке дрона на школу в Курской области.

Ранее было опубликовано видео с последствиями удара дрона по многоэтажке в Раменском.