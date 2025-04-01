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В Пермском крае простились с добровольцем СВО и актером «Кадетства»

В Пермском крае простились с добровольцем СВО и актером «Кадетства» Борисовым
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Чайковский Театр Драмы и Комедии/VK

В городе Гремячинске в Пермском крае прошло прощание с режиссером, актером, добровольцем специальной военной операции (СВО) Александром Борисовым. Об этом сообщает kp.ru.

До 2023 года Борисов являлся художественным руководителем Чайковского театра драмы и комедии. Он ушел на СВО в 2023 году, вскоре после увольнения из театра. В декабре 2023 года он был награжден медалью «За храбрость».

Борисов родился 12 февраля 1978 года. Работал в Молодежном Театре на Фонтанке, в Центре режиссуры и драматургии Казанцева и Рощина, поставил в Тульском ТЮЗе спектакль «Смерти нет». Снимался с 2001 года в популярных телевизионных проектах — «Первое мая», «Убойная сила», «Бедный, бедный Павел», «Морские дьяволы», «Кадетство», «След» и других.

1 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что актер Глеб Калюжный получил отсрочку от службы в армии на фоне очной учебы в университете и съемок в патриотических проектах.

Ранее сообщалось, что Елена Блиновская может отправиться на СВО.

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