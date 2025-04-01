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Воюющий за ВСУ британец пожаловался на людей в военной форме, отдыхающих в кафе

Воюющий за ВСУ британец Роу пожаловался на сидящих в кафе людей в военной форме
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Shutterstock/FOTODOM

Воюющий за Вооруженные силы Украины (ВСУ) британец Гарри Роу пожаловался на людей в военной форме, которые проводят время в кафе и не стремятся участвовать в боевых действиях. Его слова приводит Business Insider.

«Это кто-то, кто носит украинскую военную форму, зачастую не принадлежит ни к какому подразделению», — сказал он.

По его словам, они сидят «в кофейнях, например, во Львове или Одессе».

1 апреля пресс-служба СК России сообщила, что российский суд заочно приговорил наемника из Уругвая к 14 годам лишения свободы, признав его виновным в участии в боевых действиях на стороне Украины. Из заявления следует, что гражданин Уругвая Гонсалес Перес Валентин Александро стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Его заочно арестовали, а затем объявили в международный розыск.

Ранее в СК РФ рассказали, сколько иностранцев принимают участие в боевых действиях на стороне Украины.

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