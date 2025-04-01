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В РФ заочно осудили наемника из Уругвая, участвовавшего в боях на стороне ВСУ

СК РФ: наемника ВСУ из Уругвая заочно приговорили к 14 годам лишения свободы
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Российский суд заочно приговорил наемника из Уругвая к 14 годам лишения свободы, признав его виновным в участии в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Из заявления следует, что гражданин Уругвая Гонсалес Перес Валентин Александро стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). На этом фоне его заочно арестовали, а затем объявили в международный розыск.

Как выяснили следователи, с 2022 года мужчина начал выполнять задачи на поле боя в составе различных формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ). За это иностранный наемник получал денежное вознаграждение. При этом в пресс-службе отметили, что гражданин Уругвая до сих пор находится на фронте.

«Приговором суда ему заочно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет», — рассказали в СК РФ.

31 марта официальный представитель Швейцарской военной юстиции Флориан Мензи заявил, что сотрудники правоохранительных органов страны организовали расследование в отношении 14 граждан, подозреваемых в участии в боевых действиях на стороне Украины. Также, по его словам, в государстве решили не начинать расследование в связи с ликвидацией швейцарского наемника в Курской области в конце декабря 2024 года.

Ранее в СК РФ рассказали, сколько иностранцев принимают участие в боевых действиях на стороне Украины.

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