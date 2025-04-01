Германия развернет войска в Литве

Германия развернет на постоянной основе бригаду в пять тысяч военнослужащих на территории Литвы для укрепления восточного фланга НАТО. Информация об этом опубликована на сайте бундесвера.

«У нас есть четкая миссия. Здесь, на восточном фланге НАТО, мы должны обеспечить защиту, свободу и безопасность наших литовских союзников», — заявил бригадный генерал Кристоф Хубе.

Отмечается, что бригада будет полностью развернута к 2027 году.

На данный момент в Литве дислоцируются 150 немецких военнослужащих. Ожидается, что к концу 2025 года их число достигнет 500.

До этого немецкий портал Handelsblatt со ссылкой на экспертов писал, что применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для обеспечения безопасности восточного фланга НАТО будет иметь ограниченный эффект. По данным издания, разработчики беспилотников из ФРГ могли бы сыграть свою роль в формировании такой системы обороны на восточном фланге НАТО. Отмечается, что Германия в таком случае должна будет нарастить выпуск дронов до 30–50 тысяч штук в месяц.

Ранее Марко Рубио назвал Латвию, Литву и Эстонию идеальными союзниками.