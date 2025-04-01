Военкор счел за шутку одно решение ВС РФ на 1 апреля

Военкор Коц: Украина не упомянула о запуске Гераней со стороны РФ впервые за год

Минобороны Украины не упомянуло в отчете запуск беспилотников со стороны России в ночь на 1 апреля. Соответствующий отчет опубликован в Telegram-канале минобороны Украины.

На инцидент обратил внимание военкор Александр Коц. В своем Telegram-канале он написал, что ночь на 1 апреля стала первой за 2025 год, когда по целям на территории Украины не запускались БПЛА — камикадзе «Герань — 2».

«Пошутили в День смеха — и хватит. С завтрашнего дня удары продолжатся по графику. Хорошо смеется тот, кто смеется последним», — заявил он.

До этого стало известно, что с 18 по 31 марта Украина 23 раза нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры России. По данным РИА Новости, ВСУ атаковали энергетические объекты в Брянской, Белгородской, Саратовской и Курской областях, а также в Крыму.

Так, 24 марта над Крымом был перехвачен украинский беспилотник, направленный на Глебовское подземное хранилище газа. В тот же день зафиксированы две атаки дронов на газораспределительную станцию «Валуйки» в Белгородской области.

Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что просил украинские власти отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры в РФ.

Ранее Песков обвинил Киев в саботаже договоренностей Путина и Трампа.