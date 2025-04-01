Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военкор счел за шутку одно решение ВС РФ на 1 апреля

Военкор Коц: Украина не упомянула о запуске Гераней со стороны РФ впервые за год
close
Inna Varenytsia/Reuters

Минобороны Украины не упомянуло в отчете запуск беспилотников со стороны России в ночь на 1 апреля. Соответствующий отчет опубликован в Telegram-канале минобороны Украины.

На инцидент обратил внимание военкор Александр Коц. В своем Telegram-канале он написал, что ночь на 1 апреля стала первой за 2025 год, когда по целям на территории Украины не запускались БПЛА — камикадзе «Герань — 2».

«Пошутили в День смеха — и хватит. С завтрашнего дня удары продолжатся по графику. Хорошо смеется тот, кто смеется последним», — заявил он.

До этого стало известно, что с 18 по 31 марта Украина 23 раза нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры России. По данным РИА Новости, ВСУ атаковали энергетические объекты в Брянской, Белгородской, Саратовской и Курской областях, а также в Крыму.

Так, 24 марта над Крымом был перехвачен украинский беспилотник, направленный на Глебовское подземное хранилище газа. В тот же день зафиксированы две атаки дронов на газораспределительную станцию «Валуйки» в Белгородской области.

Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что просил украинские власти отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры в РФ.

Ранее Песков обвинил Киев в саботаже договоренностей Путина и Трампа.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами