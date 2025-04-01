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Военный блогер Подоляка заявил, что общество не сдало «экзамена на патриотизм»

Военный блогер Подоляка: российское общество не прошло экзамен на патриотизм
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Павел Бедняков/РИА Новости

Военный блогер Юрий Подоляка сообщил в своем Telegram-канале, что российское общество не прошло экзамен на патриотизм из-за безразличия СМИ к ситуации с матерью участника специальной военной операции (СВО).

Так он отреагировал на сообщение блогера Светланы Пикты о том, что российские медиа не обратили внимания на ситуацию с одним из участников СВО, мать которого не прошла процедуру фильтрации в московском аэропорту.

По словам Подоляки, общество в РФ не справляется с обязанностью «защиты русских людей». Ситуацию, в которой оказались боец СВО и его мать, Подоляка он оценил как вопиющую.

18 марта Подоляка рассказал о том, что попытка подразделений Вооруженных сил Украины прорваться в Белгородскую область направлена на растягивание российских войск. По его словам, украинское командование бросило в бой до роты личного состава под прикрытием танков.

Ранее Подоляка рассказал о продвижении ВС РФ в Сумской области.

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