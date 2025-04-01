В Пентагоне захотели устранить послабления для женщин в нормативах по физподготовке

Глава Пентагона Пит Хегсет поручил устранить послабления в нормативах по физподготовке по половому признаку. Об этом сообщает газета New York Times.

«Министр постановил, что требования к физической подготовке сотрудников на боевых должностях должны быть «гендерно-нейтральными». Это решение, скорее всего, серьезно сократит число женщин, соответствующих требованиям», — говорится в публикации.

Согласно распоряжению, военные командиры обязаны внедрить новые стандарты физподготовки к концу октября 2025 года.

New York Times отмечает, что послабления для женщин и пожилых военнослужащих в сухопутных войсках ввели в 2022 году после нескольких лет обсуждений. В других родах войск на сегодняшний день также действуют разные требования к физподготовке мужчин и женщин.

В январе Пит Хегсет заявил, что женщины смогут служить в боевых частях сухопутных войск. По словам Хегсета, он вынужден был пересмотреть свои взгляды на службу женщин в вооруженных силах.

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