Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области ранен тракторист, на которого дрон ВСУ сбросил взрывчатку

СК возбудил уголовное дело из-за атаки ВСУ на тракториста в Курской области
close
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на тракториста в Курской области — мужчина получил ранения. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

«29 марта 2025 года вблизи деревни Новая Николаевка военнослужащие вооруженных формирований Украины, используя беспилотный летательный аппарат, сбросили взрывное устройство на трактор, выполнявший сельскохозяйственные работы. В результате ранение получил водитель», — сообщили в Следственном комитете.

Также стало известно, что еще один мирный житель в том же районе пострадал из-за подрыва на мине, которую заложили в августе украинские солдаты, вторгшиеся на территорию Курской области.

Против военнослужащих ВСУ было возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Ранее ВКС РФ нанесли удары по ВСУ в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами