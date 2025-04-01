В Курской области ранен тракторист, на которого дрон ВСУ сбросил взрывчатку

СК возбудил уголовное дело из-за атаки ВСУ на тракториста в Курской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на тракториста в Курской области — мужчина получил ранения. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

«29 марта 2025 года вблизи деревни Новая Николаевка военнослужащие вооруженных формирований Украины, используя беспилотный летательный аппарат, сбросили взрывное устройство на трактор, выполнявший сельскохозяйственные работы. В результате ранение получил водитель», — сообщили в Следственном комитете.

Также стало известно, что еще один мирный житель в том же районе пострадал из-за подрыва на мине, которую заложили в августе украинские солдаты, вторгшиеся на территорию Курской области.

Против военнослужащих ВСУ было возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Ранее ВКС РФ нанесли удары по ВСУ в Курской области.