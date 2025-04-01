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Стало известно о состоящих из бывших заключенных группах ВСУ в Курской области

ТАСС: в Курской области бывшие заключенные действуют в составе групп ВСУ
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Alina Smutko/Reuters

В приграничье Курской области действуют группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые состоят из бывших заключенных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В районе Гуево «Бесстрашные» (бойцы группировки «Север». — прим. ред.) сосредоточили основные усилия на уничтожении живой силы противника в окрестных лесных массивах», — заявил источник агентства.

До этого журналисты ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщили, что командование украинских войск перебросило часть подразделений из Курской области на юг Донецкой народной республики (ДНР). В том числе речь идет об отрядах, в состав которых входят бывшие заключенные.

8 марта Telegram-канал «Соловьев Live» писал, что бойцы ВС РФ на Покровском направлении захватили в плен находившуюся в рядах ВСУ бывшую заключенную. Уроженка Хмельницкой области Галина Казымова отбывала срок в исправительной колонии, где ей вместе с другими женщинами-заключенными предложили подписать контракт и вступить в ряды украинской армии.

Ранее в РФ подсчитали, сколько раз ВСУ нарушили обещание о прекращении атак на энергообъекты.

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