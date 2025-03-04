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Стало известно о переброске подразделений ВСУ из Курской области на юг ДНР

ТАСС: ВСУ перебросили подразделения из Курской области на юг ДНР
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили подразделения из Курской области на юг Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным собеседника агентства, среди переброшенных военных есть бывшие заключенные.

«Противник перебросил из Курской области в район населенного пункта Бурлацкое на южнодонецком направлении часть группировки», — говорится в сообщении.

До этого издание The Economist писало, что приостановка военной помощи Украине со стороны США приведет к «серии новых Бахмутов» и увеличению потерь техники и военнослужащих в рядах Вооруженных сил республики.

Автор статьи полагает, что отсутствие новых единиц боевых машин пехоты Bradley, различных американских ракет и боеприпасов сильно ударит по обороноспособности Украины.

Украинский лейтенант заявил изданию, что приостановка поставок такого вооружения приведет к еще большим потерям.

Ранее в Европе раскрыли, как долго Украина без военной помощи США сможет продолжать бои.

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