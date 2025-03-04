ТАСС: ВСУ перебросили подразделения из Курской области на юг ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили подразделения из Курской области на юг Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным собеседника агентства, среди переброшенных военных есть бывшие заключенные.

«Противник перебросил из Курской области в район населенного пункта Бурлацкое на южнодонецком направлении часть группировки», — говорится в сообщении.

До этого издание The Economist писало, что приостановка военной помощи Украине со стороны США приведет к «серии новых Бахмутов» и увеличению потерь техники и военнослужащих в рядах Вооруженных сил республики.

Автор статьи полагает, что отсутствие новых единиц боевых машин пехоты Bradley, различных американских ракет и боеприпасов сильно ударит по обороноспособности Украины.

Украинский лейтенант заявил изданию, что приостановка поставок такого вооружения приведет к еще большим потерям.

Ранее в Европе раскрыли, как долго Украина без военной помощи США сможет продолжать бои.