В подполье сообщили о попытке ВСУ прорваться в Брянскую область

Российские военные нанесли два удара в Черниговской области по частям ВСУ, собиравшимся проникнуть в Брянскую область. Об этом в интервью РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Село Янжуловка, на границе с РФ, удар по подразделению ВСУ, «тайно» расположившемуся на восточной окраине села, в фермерских ангарах. Готовились к попыткам проникновения диверсионно-разведывательной группы в направлении села Лужки Брянской области», — заявил он.

По словам Лебедева, в лесах рядом с границей России было замечено передвижение групп бойцов ВСУ, по ним был нанесен удар. Еще одним ударом был поражен другой украинский отряд, прибывший на территорию для выполнения операции.

До этого в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили три беспилотника ВСУ над Брянской областью. Губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале написал, что пострадавших и разрушений в результате падения обломков нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте атаки.

Ранее Минобороны заявило, что Украина продолжает атаковать энергообъекты России.