Над Брянской областью сбили три дрона ВСУ за ночь

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили три беспилотника ВСУ над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале написал, что пострадавших и разрушений в результате падения обломков нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте атаки.

В ночь на 31 марта Брянская область подверглась атаке украинских дронов. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в течение минувших суток вооруженные силы Украины обстреляли один из объектов местного филиала ПАО «Россети Центр». Речь идет об объекте компании «Брянскэнерго».

Из-за обрыва провода на опоре произошло отключение высоковольтной линии с прекращением электроснабжения бытовых потребителей в Суземском районе Кроме того, ударам подверглась комплексная трансформаторная подстанция в Севском районе. В настоящее время электроснабжение восстановлено.

Ранее Минобороны заявило, что Украина продолжает атаковать энергообъекты России.