Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над Брянской областью сбили три дрона ВСУ за ночь

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили три беспилотника ВСУ над Брянской областью
close
MOD Russia/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале написал, что пострадавших и разрушений в результате падения обломков нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте атаки.

В ночь на 31 марта Брянская область подверглась атаке украинских дронов. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в течение минувших суток вооруженные силы Украины обстреляли один из объектов местного филиала ПАО «Россети Центр». Речь идет об объекте компании «Брянскэнерго».

Из-за обрыва провода на опоре произошло отключение высоковольтной линии с прекращением электроснабжения бытовых потребителей в Суземском районе Кроме того, ударам подверглась комплексная трансформаторная подстанция в Севском районе. В настоящее время электроснабжение восстановлено.

Ранее Минобороны заявило, что Украина продолжает атаковать энергообъекты России.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами