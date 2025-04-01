Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) устанавливали старые противопехотные мины из Великобритании на подходах к поселку Погребки в Курской области. Об этом в интервью РИА Новости сообщил сапер подразделения «Барс-И» с позывным Сталин.

«Перед нами английские мины противотанковые L9A1. Здесь от 8 до 8,8 килограмма взрывчатого вещества. Вещество типа тринитротолуол. Такое обычно всегда применяется, плюс-минус», — заявил он.

По словам сапера, бойцы ВСУ создали «минный шлагбаум» возле дороги, чтобы российские бойцы не могли провезти снаряды по обочине. Он отметил, что солдаты сняли и уничтожили все мины, находящиеся на пути. Сталин подчеркнул, что мины можно легко не заметить, если вокруг много отвлекающих факторов, однако российские бойцы смогли их заметить и обезвредить.

До этого оператор беспилотной машины разминирования с позывным «Нептун» заявил, что украинские военные в Курской области специально приклеивали траву к противопехотным минам «Лепесток», чтобы усложнить их поиск для военных и мирных граждан. Нептун выразил уверенность в том, что такая маскировка делается бойцами вручную.

Ранее стало известно, что ВСУ сбрасывают мины нового типа с дронов в Курской области.