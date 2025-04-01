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Появились подробности поиска тела четвертого члена экипажа американской M88 в Литве

Глава МО Литвы Шакалене: тело четвертого члена экипажа M88 США еще не найдено
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Janis Laizans/Reuters

Поиски тела четвертого члена экипажа потерпевшей аварию бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) M88 Hercules размещенного в Литве воинского контингента американской стороны пока не принесли результата. Об этом в эфире национального радио LRT сообщила министр обороны балтийской республики Довиле Шакалене.

«Операция по поиску тела четвертого американского военнослужащего продолжалась всю ночь», — заявила она.

По словам главы МО, поисковые работы не останавливаются.

26 марта военные из первой бригады третьей пехотной дивизии принимали участие в запланированных тактических учениях, после которых пропали без вести. Военнослужащие находились в бронированной ремонтно-эвакуационной машине M88 Hercules на полигоне Пабраде недалеко от границы с Белоруссией.

В тот же день их транспортное средство было обнаружено в болоте на глубине более пяти метров. В поисках военнослужащих задействовали военных США и Литвы, литовскую правоохрану и другие службы.

Ранее аналитик назвал три возможные причины исчезновения военных США в Литве.

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