Над Брянской областью уничтожили шести беспилотников ВСУ

Минобороны РФ: системы ПВО сбили над Брянской областью шесть дронов ВСУ

Над Брянской областью в течение часа было ликвидировано шесть беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.

Дроны сбивали в период с 20:45 до 21:50 31 марта. Отмечается, что по воздушным целям отработали российские системы противовоздушной обороны (ПВО).

В ночь на 31 марта Брянская область подверглась атаке украинских дронов. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в течение минувших суток вооруженные силы Украины обстреляли один из объектов местного филиала ПАО «Россети Центр». Речь идет об объекте компании «Брянскэнерго».

Из-за обрыва провода на опоре произошло отключение высоковольтной линии с прекращением электроснабжения бытовых потребителей в Суземском районе Кроме того, ударам подверглась комплексная трансформаторная подстанция в Севском районе. В настоящее время электроснабжение восстановленоhttps://www.gazeta.ru/army/news/2025/03/31/25439726.shtml.

Ранее Минобороны заявило, что Украина продолжает атаковать энергообъекты России.