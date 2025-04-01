Бойцы «Центра» при освобождении села Запорожье взяли в плен диверсантов ВСУ

Бойцы группировки «Центр» в ходе освобождения населенного пункта Запорожье (ДНР) захватили в плен диверсионную группу из пяти военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российских военных.

Как рассказал стрелок Артем Батов, украинские бойцы укрывались в одном из домов.

«Они кричали, стреляли, но после окружения сдались. Выбросили оружие через окна и вышли с поднятыми руками», — заявил он.

Пленных сразу разместили в укрытии, чтобы избежать обстрела со стороны ВСУ, накормили и провели допрос. Выяснилось, что все задержанные служили в 153-й отдельной механизированной бригаде.

«Наша задача была наблюдать и докладывать», — пояснил один из них.

Штурмовые группы продвигались мелкими отрядами, используя укрытия и блиндажи. Уничтожены десятки единиц техники и тяжелые гексакоптеры, мешавшие наступлению.

30 марта российские бойцы взяли под контроль село Запорожье.

Как сообщили ТАСС в силовых структурах, освобождение села Запорожье поможет усилить давление на Вооруженные силы Украины на границе с Днепропетровской областью.

Ранее на Украине заявили о продвижении подразделений ВС России на трех направлениях.