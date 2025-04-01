Конфликт в Украине стал настоящей коалиционной войной, и несколько западных стран действуют за спиной Киева. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в видео на YouTube.

Он отметил, что в этом конфликте участвует коалиция, аналогичные примеры которой имелись в истории, например, в 1812 году и во время Второй мировой войны. В этом случае главенствующую роль в коалиции сыграла администрация Байдена.

Меркурис уточнил, что стратегическое и тактическое планирование не осуществлялось украинскими офицерами, а проводилось представителями коалиции, и украинская армия просто выполняла их указания. Он также добавил, что запросы Украины на оружие исходили из планов офицеров коалиции. Например, HIMARS требовались для атаки на склады и штаб-квартиры, а позже, когда Россия адаптировалась, украинская армия начала требовать ATACMS, поскольку новый план требовал увеличения огневой мощи. Однако аналитик подчеркнул, что россияне всегда были на шаг впереди, и все операции ВСУ провалились.

Меркурис отметил, что сейчас пытаются переложить вину за неудачи на Украину, утверждая, что украинцы не прислушивались к советам коалиции и действовали самостоятельно или вовлекались в политическую борьбу.

31 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «откровенно издевается» над попытками западных партнеров продвигать мирные инициативы.

Ранее в Финляндии предложили «финляндизировать» Украину.