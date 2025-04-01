Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генштаб пообещал, что фейки не повлияют на весенний призыв

Генштаб: фейки не смогут сорвать весенний призыв в армию
close
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Фейковые сообщения о возможной отправке призывников в зону СВО не повлияют на стартующий весенний призыв в России. Об этом заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».

По словам генерал-полковника, осенний призыв 2024 года завершился успешно, несмотря на «неутихающее информационное воздействие, направленное на создание панических настроений». В интернете распространялись ложные данные о дискредитации призыва и отправке новобранцев в зону спецоперации.

«Молодые люди стремились и стремятся выполнить конституционный долг. Военкоматы ведут разъяснительную работу. Убежден, что и этой весной фейки не сорвут призыв», — подчеркнул Бурдинский.

В ходе весеннего призыва 2025 года на срочную службу отправят 160 тысяч россиян в возрасте от 18 до 30 лет – соответствующий указ подписал Владимир Путин. В Генштабе подчеркнули, что призывники не будут направляться в новые регионы России и зону спецоперации. Электронные повестки будут рассылаться через «Госуслуги», но и бумажные сохраняют юридическую силу. Что известно о призыве — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России изменили правила призыва в армию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами