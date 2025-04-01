Генштаб пообещал, что фейки не повлияют на весенний призыв

Фейковые сообщения о возможной отправке призывников в зону СВО не повлияют на стартующий весенний призыв в России. Об этом заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».

По словам генерал-полковника, осенний призыв 2024 года завершился успешно, несмотря на «неутихающее информационное воздействие, направленное на создание панических настроений». В интернете распространялись ложные данные о дискредитации призыва и отправке новобранцев в зону спецоперации.

«Молодые люди стремились и стремятся выполнить конституционный долг. Военкоматы ведут разъяснительную работу. Убежден, что и этой весной фейки не сорвут призыв», — подчеркнул Бурдинский.

В ходе весеннего призыва 2025 года на срочную службу отправят 160 тысяч россиян в возрасте от 18 до 30 лет – соответствующий указ подписал Владимир Путин. В Генштабе подчеркнули, что призывники не будут направляться в новые регионы России и зону спецоперации. Электронные повестки будут рассылаться через «Госуслуги», но и бумажные сохраняют юридическую силу. Что известно о призыве — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России изменили правила призыва в армию.