В двух районах Брянской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

Специалисты устранили последствия атак украинских войск на объекты энергетической инфраструктуры в Суземском и Севском районах Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.
Он подчеркнул, что в настоящее время энергоснабжение всех потребителей осуществляется в штатном режиме.
По словам главы российского субъекта, в течение минувших суток Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли один из объектов местного филиала ПАО «Россети Центр». Речь идет об объекте компании «Брянскэнерго».
«Из-за обрыва провода на опоре произошло отключение высоковольтной линии с прекращением электроснабжения бытовых потребителей в Суземском районе», — говорится в заявлении.
Кроме того, ударам подверглась комплексная трансформаторная подстанция на территории Брянской области. В результате произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, и бытовые потребители в Севском районе остались без света.
На этом фоне сотрудники профильных служб организовали работы по восстановлению инфраструктуры. К текущему моменту они были завершены.
В ночь на 31 марта Брянская область подверглась атаке украинских дронов. Губернатор региона заявил, что уничтожением беспилотников ВСУ занимаются подразделения противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ.
Ранее в Венгрии призвали Украину отказаться от атак на российские энергетические объекты.