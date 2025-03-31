В двух районах Брянской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

Богомаз: в Брянской области восстановили свет после атаки ВСУ на инфраструктуру

Специалисты устранили последствия атак украинских войск на объекты энергетической инфраструктуры в Суземском и Севском районах Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

Он подчеркнул, что в настоящее время энергоснабжение всех потребителей осуществляется в штатном режиме.

По словам главы российского субъекта, в течение минувших суток Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли один из объектов местного филиала ПАО «Россети Центр». Речь идет об объекте компании «Брянскэнерго».

«Из-за обрыва провода на опоре произошло отключение высоковольтной линии с прекращением электроснабжения бытовых потребителей в Суземском районе», — говорится в заявлении.

Кроме того, ударам подверглась комплексная трансформаторная подстанция на территории Брянской области. В результате произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, и бытовые потребители в Севском районе остались без света.

На этом фоне сотрудники профильных служб организовали работы по восстановлению инфраструктуры. К текущему моменту они были завершены.

В ночь на 31 марта Брянская область подверглась атаке украинских дронов. Губернатор региона заявил, что уничтожением беспилотников ВСУ занимаются подразделения противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ.

Ранее в Венгрии призвали Украину отказаться от атак на российские энергетические объекты.