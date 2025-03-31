Появилось фото первого уничтоженного танка VT-4 из Китая

В результате нападения террористов на одну из баз армии Нигерии было потеряно несколько единиц техники, в том числе китайского производства. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам сотрудника Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрия Лямина, среди подбитых образцов, кадры которых появились в соцсетях, есть танк, над которым поднимается столб дыма. Уточняется, что все внешние особенности машины говорят о том, что это VT-4, который был получен из Китая в апреле 2019 года.

Отмечается, что такие 51-тонные танки применяются в боях с террористами с 2021 года, но боевики только сейчас смогли вывести один из них из строя.

«В справочных изданиях сообщалось, что в этой стране эксплуатируются шесть единиц такой техники, хотя, по некоторым данным, планировалось приобрести комплект из трех десятков боевых машин», — сказал Лямин.

22 марта в социальных сетях опубликовали снимок китайского экспортного танка VT-4 с шестиствольной пушкой.

Ранее Путин рассказал, какой танк он считает лучшим в мире.