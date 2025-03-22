В социальных сетях появилась фотография китайского танка с шестью стволами

«РГ»: в сети опубликовали фотографию танка из Китая с шестиствольной пушкой

В социальных сетях опубликовали снимок китайского экспортного танка VT-4 с шестиствольной пушкой. Фотографию разместила «Российская газета».

«На этом образце вместо 125-мм пушки установлено короткое орудие, имеющее несколько стволов», — говорится в публикации.

В издании не исключили, что речь идет о модификации шестиствольного 30-мм орудия АО-18 с вращающимся блоком стволов. «РГ» подчеркнуло, что конструкция, скорее всего, является опытной в связи с отсутствием прицельных устройств.

В конце января сообщалось, что группировка войск «Восток» ВС России получила новую партию танков Т-72Б3М. Экипажи начали обкатку машин на полигонах в тыловых районах Донецкой народной республики, а затем танки будут отправлены на передовую линию для уничтожения живой силы, техники и укреплений ВСУ.

Т-72Б3М — это глубоко модернизированная версия основного боевого танка Т-72, которая имеет ряд преимуществ перед предыдущими моделями. В частности, танк оснащен улучшенной системой управления огнем с цифровым баллистическим вычислителем, прицелом с лазерным дальномером и системой управления противотанковыми ракетами, а также цифровыми средствами связи последнего поколения. Для облегчения движения задним ходом танки оборудованы камерой заднего обзора и более надежными гусеничными траками.

Ранее Путин рассказал, какой танк он считает лучшим в мире.