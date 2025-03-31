Минобороны: бумажные повестки останутся юридически значимыми

В Министерстве обороны России сообщили, что электронные повестки в ходе весеннего призыва будут направляться призывникам в личный кабинет «Госуслуг», а в Москве — на портал «Мос.ру».

Также в оборонном ведомстве рассказали, что бумажные повестки останутся по-прежнему юридически значимы. Отмечается, что повестки такого вида будут рассылаться заказными письмами с уведомлениями по месту жительства или пребывания призывного лица, или вручаться ему лично.

В понедельник, 31 марта, президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Призыву подлежат 160 тысяч человек. Также документ предписывает уволить солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок службы по призыву истек.

19 марта депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении законопроект, в рамках которого срок действия решения военкоматов о призыве на срочную службу в армии будет увеличен до одного года.

Ранее в Госдуме предложили новый вариант альтернативной службы в армии.