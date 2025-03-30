На Украине уничтожен 25-летний гражданин Швейцарии, принимавший участие в боевых действиях в составе иностранного легиона. Об этом сообщает швейцарская телерадиокомпания RTS.

По данным вещателя, молодой человек, выросший в кантоне Во, погиб в конце декабря 2024 года в ходе столкновений с российской армией в Курской области. МИД Швейцарии подтвердило смерть гражданина страны 12 февраля.

RTS, ссылаясь на несколько источников, описывает погибшего как человека со сложной биографией, включающей период в исправительном учреждении для несовершеннолетних. Усыновленный в раннем детстве швейцарской семьей, он имел южноамериканское происхождение. Также он пережил смерть приемной матери в подростковом возрасте, что повлияло на его психическое состояние и привело к госпитализации в психиатрическую клинику. Источники характеризуют его как агрессивного человека.

Несмотря на запрет на участие в боевых действиях лиц с судимостью, гражданин Швейцарии сумел пройти отбор и обучение в лагере украинского иностранного легиона, где он сдружился с бойцами из Франции и Сенегала. В социальных сетях он делился подробностями своей службы на передовой, выражая опасения по поводу своего возвращения домой после перевода в Курскую область.

Имя и фамилия погибшего не раскрываются.

Накануне в зоне специальной военной операции на Украине был ликвидирован 29-летний итальянский наемник Юрий Превитали, воевавший на стороне украинской армии.

Ранее ВС РФ ликвидировали иностранных наемников при ударе по пункту дислокации СБУ.