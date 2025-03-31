Российский FPV-дрон запечатлел последние секунды жизни бойца ВСУ в доме под Суджей

Российский FPV-дрон атаковал бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), который прятался в развалинах жилого дома под Суджей Курской области. Видеозапись с камеры беспилотника опубликовал Telegram-канал «Архангел спецназа».

На кадрах видно, как дрон влетает через разрушенную крышу в здание и приближается к украинскому военному. Видео прерывается в результате взрыва, который издалека запечатлел другой беспилотник.

Накануне сообщалось, что российские военнослужащие группировки войск «Запад» сбили легким коптером бронированный беспилотник ВСУ «Баба-яга». Российские операторы беспилотников заметили, как орудие сбрасывает противотанковые мины ТМ-62 с массой взрывчатки около 8 килограммов. Российский дрон приблизился к «Бабе-яге» сверху и поразил один из винтов БПЛА. Ликвидация БПЛА привела к «ослеплению» украинских военных в зоне боевого соприкосновения.

До этого военнослужащий разведвзвода БПЛА группировки войск «Запад» с позывным «Крым» сообщил, что бойцы ВСУ ставят платы-ловушки в свои FPV-дроны, после чего они могут взорваться. «Крым» добавил, что с помощью подобной технологии беспилотники могут лежать сутки. При этом не знающие о плате-ловушке бойцы могут забрать дрон в качестве трофея, отметил военнослужащий.

Ранее российский десантник сбил дрон ВСУ автоматом.