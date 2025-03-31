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Российский разведчик заявил, что ВСУ ставят платы-ловушки в свои FPV-дроны

РИА Новости: ВСУ ставят платы-ловушки для подрыва своих упавших FPV-дронов
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Inna Varenytsia/Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) ставят платы-ловушки в свои FPV-дроны, после чего они могут взорваться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего разведвзвода БПЛА группировки войск «Запад» с позывным «Крым».

«Птица» падает — допустим, не долетела, аккумулятор сел, или попала под наш РЭБ. После падения через заданное время она сама сдетонирует. За счет дополнительного питания платы подрыва происходит замыкание электроцепи даже в том случае, если при падении оторвался аккумулятор дрона», — сказал разведчик.

«Крым» добавил, что с помощью подобной технологии беспилотники могут лежать сутки. При этом не знающие о плате-ловушке бойцы могут забрать дрон в качестве трофея, отметил военнослужащий.

29 марта военный эксперт Виталий Киселев сообщил, что ВСУ начали применять FPV-дроны повышенной дальности. Внутрь беспилотника встроен заряд пластида 90 г с датчиком замедления до 72 часов. По его словам, эти беспилотники уже заметили в Белгородской и Курской областях, а также на Запорожском, Ореховском, Дзержинском, Кременском и Харьковском направлениях.

Ранее российские военнослужащие сняли на видео способ защиты от беспилотников ВСУ.

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