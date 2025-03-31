Российские военные сбили легким коптером бронированный беспилотник ВСУ

Российские военнослужащие группировки войск «Запад» сбили легким коптером бронированный беспилотник ВСУ «Баба-яга». Об этом в интервью РИА Новости заявил солдат разведвзвода БПЛА с позывным «Рис».

«Сбить «Бабу-ягу» не так-то просто. Это большой дрон. Из стрелкового оружия ее не пробьешь – там стоит большая броня. Дрон-разведчик по сравнению с «Бабой-ягой» — ничто. Не пожалев дрона, они уничтожили цель со второй попытки», — заявил он.

По словам военнослужащего, атака на дрон произошла ночью во время разведки. Операторы беспилотников заметили, как орудие сбрасывает противотанковые мины ТМ-62 с массой взрывчатки около 8 килограммов. Он добавил, что российский дрон приблизился к «Бабе-яге» сверху и поразил один из винтов БПЛА.

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До этого военнослужащий разведвзвода БПЛА группировки войск «Запад» с позывным «Крым» заявил, что бойцы ВСУ ставят платы-ловушки в свои FPV-дроны, после чего они могут взорваться. «Крым» добавил, что с помощью подобной технологии беспилотники могут лежать сутки. При этом не знающие о плате-ловушке бойцы могут забрать дрон в качестве трофея, отметил военнослужащий.

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