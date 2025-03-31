В Литве завершили операцию по вызволению утонувшей бронемашины из болота

Гусеничную ремонтно-эвакуационную машину M-88 Hercules, утонувшую в одном из болот на территории Литвы, вытащили на поверхность. Об этом в ходе интервью для LRT рассказала министр обороны республики Довиле Шакалене.

Техника принадлежала контингенту Вооруженных сил США, размещенному в стране. Операция по ее вызволению из болота была завершена в 4:30 (совпадает с мск), уточнила глава военного ведомства.

«Бронемашину вытащили с помощью таких же машин и бульдозера», — отметила она.

По словам Шакалене, сейчас на месте происшествия работают сотрудники военной полиции Литвы и американские следователи. К текущему моменту никакой информации о том, что стало с пропавшими вместе с M-88 Hercules солдатами, не поступало.

«У нас есть строгая договоренность, что [при появлении подобных сведений] первой об этом сообщит американская сторона», — сказала министр.

26 марта издание Delfi сообщило об исчезновении трех военнослужащих, принимавших участие в тактических учениях в Литве. Во время тренировки солдаты находились в гусеничной ремонтно-эвакуационной машине M-88 Hercules. Позже технику обнаружили в расположенном рядом с полигоном болоте на глубине более пяти метров.

Ранее в НАТО извинились за поспешное заявление о судьбе военнослужащих, пропавших в Литве.