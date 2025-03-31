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Российские силы ПВО за сутки сбили пять авиабомб JDAM

Минобороны: средства ПВО РФ за сутки сбили пять авиабомб JDAM и 150 беспилотников
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Станислав Красильников/РИА Новости

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) России сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и 150 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Информации о повреждениях в результате атак вражеских БПЛА Минобороны не предоставило.

Всего с начала проведения СВО российскими войсками были сбиты 49 180 беспилотных летательных аппаратов противника, уточнили в ведомстве.

Недавно российские военнослужащие группировки войск «Запад» сбили легким коптером бронированный беспилотник ВСУ «Баба-яга».

30 марта украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал автомобиль, в салоне которого находились три сотрудника телеканала «Донецк». Машина подверглась удару в городе Горловке в ДНР. Журналисты прибыли в населенный пункт, чтобы выполнить редакционное задание.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Калужской области ночью уничтожили свыше 20 беспилотников.

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