Российские силы ПВО за сутки сбили пять авиабомб JDAM

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) России сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и 150 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Информации о повреждениях в результате атак вражеских БПЛА Минобороны не предоставило.
Всего с начала проведения СВО российскими войсками были сбиты 49 180 беспилотных летательных аппаратов противника, уточнили в ведомстве.
Недавно российские военнослужащие группировки войск «Запад» сбили легким коптером бронированный беспилотник ВСУ «Баба-яга».
30 марта украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал автомобиль, в салоне которого находились три сотрудника телеканала «Донецк». Машина подверглась удару в городе Горловке в ДНР. Журналисты прибыли в населенный пункт, чтобы выполнить редакционное задание.
Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».
Ранее в Калужской области ночью уничтожили свыше 20 беспилотников.