Стали известны подробности о болоте в Литве, где утонул американский БТР

Заблецкис: болото в Литве, где утонул БТР США, не было нанесено на карты

Болото в Литве, где на учениях затонул американский БТР M88 Hercules, отсутствовало на картах. Об этом журналистам сообщил председатель литовского фонда восстановления и охраны болот Нериюс Заблецкис, его слова приводит ТАСС.

«Топи, в которой увязла американская бронированная машина, на картах не было», — сказал он.

Заблецкис отметил, что у государственных органов нет достоверных карт, где были бы указаны все опасные трясины, хотя около 10% Литвы приходится на болота.

До этого министр обороны республики Довиле Шакалене сообщила, что гусеничную ремонтно-эвакуационную машину M-88 Hercules, утонувшую в одном из болот на территории Литвы, вытащили на поверхность.

26 марта издание Delfi сообщило об исчезновении трех военнослужащих, принимавших участие в тактических учениях в Литве. Во время тренировки солдаты находились в гусеничной ремонтно-эвакуационной машине M-88 Hercules. Позже технику обнаружили в расположенном рядом с полигоном болоте на глубине более пяти метров.

Ранее в НАТО извинились за поспешное заявление о судьбе военнослужащих, пропавших в Литве.