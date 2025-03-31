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Неизвестный дрон заметили в небе над центром ЕС в Италии

В Италии заметили неизвестный дрон в небе над исследовательским центром ЕС
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Gregorio Borgia/AP

Неизвестный дрон, предположительно российский разведывательный, был замечен над исследовательским центром Евросоюза в Италии. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

По данным издания, инцидент произошел над Совместным исследовательским центром ЕС в Истре, провинция Варезе. Журналисты отметили, что за последние недели системы противодействия дронам зафиксировали порядка пяти прилетов неизвестных объектов.

«Прокуратура Милана возбудила дело по подозрению в политическом или военном шпионаже, отягченном террористическими целями», — говорится в сообщении.

До этого в Германии у казармы авиабазы бундесвера на побережье Северного моря появились неизвестные БПЛА. По данным Die Süddeutsche Zeitung, шесть беспилотников были обнаружены в указанном районе с 9 по 29 января. Средства радиоэлектронной борьбы против них не сработали.

В Швезинге, где заметили дроны, находится центр подготовки зенитно-ракетных войск бундесвера. Там тренируются немецкие и украинские военнослужащие.

Ранее сообщалось, что дрон-разведчик шпионил за «Королевой Елизаветой» в порту Гамбурга.

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