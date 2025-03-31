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Стало известно об укреплении позиций ВСУ на границе с Белгородской областью

ВСУ забросили новые резервы в районе Демидовки Белгородской области
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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) забросили новые резервы в районе населенного пункта Демидовка в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа».

«В Демидовке продолжается зачистка населенного пункта. Сложность зачистки заключается в том, что противник активно применяет средства огневого поражения в виде ударных БПЛА», — поделились подробностями авторы канала.

Отмечается, что четыре группы украинских военнослужащих были заброшены в опорники на южной и юго-восточной окраины села. Кроме того, противник осуществил ротацию на позициях в районе Петрушевки, спланировал эвакуацию раненых бойцов и доставку медикаментов.

Авторы канала назвали ситуацию в Краснояружском районе Белгородской области напряженной и сообщили об ожесточенных боях в Поповке, где ВСУ активно обороняются и пытаются ввести новые силы.

25 марта Telegram-канал «Два майора» сообщил, что российские войска также стянули к границе с Белгородской областью свои подкрепления, чтобы не допустить прорыва нашей обороны.

По данным Telegram-канала SHOT, вплотную к границе с РФ находятся сразу несколько групп ВСУ. Они создали «серую зону» у Белгородской области, куда не подпускают бойцов Вооруженных сил России. Российским военным приходится регулярно сбивать украинские дроны в небе над регионом, а также отражать атаки кассетных боеприпасов Himars американского производства.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.

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